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Дело об убийстве знакомого членов "Сети" Дорофеева передали в центральный аппарат СК

В скором времени туда же для соединения с делом Дорофеева может быть передано дело Екатерины Левченко, заявил адвокат Сергей Бадамшин

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве знакомого фигурантов дела "Сети" Артема Дорофеева передано в центральный аппарат Следственного комитета из управления СК РФ по Рязанской области. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы журналистов интернет-издания Meduza, являющихся свидетелями по делу.

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"Уголовное дело об убийстве Дорофеева передали в центральный аппарат СК", - сказал адвокат. По его словам, скорее всего, в скором времени туда же для соединения с делом Дорофеева из следственного управления СК по Пензенской области будет передано дело об убийстве другой знакомой фигурантов дела "Сети" - Екатерины Левченко.

21 февраля этого года интернет-издание "Медуза" сообщило об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, знакомых с участниками террористической организации "Сеть". В ноябре прошлого года близ деревни Лопухи было обнаружено тело мужчины, которое, по данным источника ТАСС, принадлежало Дорофееву. 4 марта 2020 года СК РФ сообщил об обнаружении в лесном массиве вблизи деревни Лопухи Рязанского района скелетированных останков человека, присыпанных землей, которые, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко. 27 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела об убийстве девушки. В настоящее время останки находятся в Рязани, где назначена их экспертиза.

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Россия
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