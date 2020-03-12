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Жительница Саратова нашла тело младенца на улице

Завернутое в пеленки тело девочки лежало возле заброшенного сарая

САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Следователи начали проверку после того, как в Саратове местная жительница обнаружила на улице тело новорожденной девочки. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела ребенка. Проведен осмотр места происшествия и тела ребенка. Проводится судебно-медицинское исследование для установления причины смерти ребенка", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, утром в четверг в Заводском районе Саратова прохожая обнаружила возле заброшенного сарая пеленки, в которые было завернуто тело девочки. Признаков жизни ребенок не подавал. О случившемся женщина сообщила в полицию.

Теги
РоссияСаратовская область
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