Жительница Саратова нашла тело младенца на улице

САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Следователи начали проверку после того, как в Саратове местная жительница обнаружила на улице тело новорожденной девочки. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела ребенка. Проведен осмотр места происшествия и тела ребенка. Проводится судебно-медицинское исследование для установления причины смерти ребенка", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, утром в четверг в Заводском районе Саратова прохожая обнаружила возле заброшенного сарая пеленки, в которые было завернуто тело девочки. Признаков жизни ребенок не подавал. О случившемся женщина сообщила в полицию.