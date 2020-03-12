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Суд в Самаре приговорил к девяти годам колонии вербовщика ИГ из Киргизии

Преступник публиковал в соцсетях информацию, оправдывающую насилие и склонил жительницу Самары вступить в запрещенную организацию

САМАРА, 12 марта. /ТАСС/. Гражданин Киргизии, который в Самаре занимался вербовкой в международную террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в Российской Федерации), приговорен к девяти годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении следственного управления Следственного комитета региона, распространенном в четверг.

"Приговором суда назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Гражданин Киргизии с 2017 по 2018 год занимался вербовкой граждан в террористическую организацию. Преступник склонил 32-летнюю жительницу Самары вступить в запрещенную организацию. Кроме того, он размещал в социальных сетях информацию, оправдывающую и пропагандирующую насилие.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела. Суд признал представленные доказательства достаточными для вынесения приговора.

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