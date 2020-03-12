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ФСБ просит суд Москвы продлить арест гражданина РФ и Украины по делу о госизмене

Рассмотрение ходатайства следствия назначено на 13 марта

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. ФСБ России просит Лефортовский суд Москвы продлить арест гражданина РФ и Украины Ивана Яцкина, обвиняемого в госизмене. Как сообщил ТАСС его адвокат Николай Полозов, рассмотрение ходатайства следствия назначено на 13 марта.

"Лефортовский районный суд Москвы в 09:00 мск 13 марта рассмотрит ходатайство следователя ФСБ о продлении срока ареста моему подзащитному Ивану Яцкину, обвиняемому в госизмене. Скорее всего, следствие попросит продлить ему арест на два месяца", - сказал он. Адвокат подтвердил ТАСС, что у его подзащитного имеются гражданства РФ и Украины, но отказался комментировать суть предъявленных Яцкину обвинений в связи с подпиской о неразглашении материалов дела.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Яцкин был задержан и арестован в Крыму в прошлом году в рамках уголовного дела о госизмене и этапирован для следственных действий в Москву.

Яцкину предъявлено обвинение в госизмене в форме шпионажа (статья 275 УК РФ, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет). Вину он не признает. По версии следствия, Яцкин собирал в Крыму и передавал спецслужбам Украины сведения, составляющие государственную тайну России. Материалы его дела находятся под грифом "секретно", он содержится в СИЗО "Лефортово". Яцкин является многодетным отцом. Он неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения ни к военным, ни к спецслужбам Украины.

До подписки о неразглашении материалов дела адвокат Николай Полозов рассказал, что его подзащитный обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о включении его в так называемый список обмена. Аналогичное заявление было передано уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой.

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