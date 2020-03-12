Барберо потребовал от МИД Франции компенсации в почти €1 млн после бегства из России

ПАРИЖ, 12 марта. /ТАСС/. Йоанн Барберо, осужденный в России по обвинению в педофилии и бежавший из страны, потребовал от МИД Франции денежной компенсации в почти €1 миллион за то, что ведомство, по его мнению, не выступило в его защиту. Об этом сообщило в четверг агентство AFP по результатам заседания Административного суда в Париже.

Барберо требует от МИД Франции выплаты €977 тыс. Он обвинил дипломатическое ведомство в "трусости" и высказывает мнение, что МИД должен был в условиях выдвижения против него обвинений обеспечить его неприкосновенностью как административного работника общественной организации. Барберо находился на посту директора иркутского отделения культурно-просветительской общественной организации "Альянс франсез".

Барберо сбежал в 2016 году в России из-под домашнего ареста, под режимом которого он находился более 12 месяцев. После этого около года он втайне провел во французском посольстве в Москве, а затем, перейдя российско-эстонскую границу, вернулся в родной Нант. В Иркутске суд заочно осудил Барберо и приговорил к 15 годам колонии.

Решение парижского суда по иску Барберо к МИД будет объявлено через две недели.