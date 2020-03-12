{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новгородской области в водоеме обнаружили тела двух школьников

СК проводит проверку

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 марта. /ТАСС/. Тела двух девятилетних мальчиков нашли в водоеме в Боровичском районе Новгородской области. Следователи следственного управления СК РФ по региону организовали доследственную проверку, говорится в сообщении ведомства, распространенном.

"Следователем Боровичского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новгородской области по факту обнаружения тел 9-летних мальчиков в водоеме проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что 12 марта в деревне Перелучи Боровичского района двое одноклассников не вернулись из школы домой. Спустя некоторое время тела детей обнаружили в местном водоеме. По предварительным данным, дети утонули", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, точная причина смерти детей будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи работают на месте происшествия.

По факту случившегося организовали проверку и сотрудники прокуратуры Новгородской области. "Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании в части надлежащей организации образовательного процесса обучающихся. Также будет проверена деятельность органов местного самоуправления по обеспечению организации безопасного доступа к водным объектам", - говорится в распространенном сообщении.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
Барберо потребовал от МИД Франции компенсации в почти €1 млн после бегства из России
Решение парижского суда по иску Барберо к МИД будет объявлено через две недели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС