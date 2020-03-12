В Новгородской области в водоеме обнаружили тела двух школьников

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 марта. /ТАСС/. Тела двух девятилетних мальчиков нашли в водоеме в Боровичском районе Новгородской области. Следователи следственного управления СК РФ по региону организовали доследственную проверку, говорится в сообщении ведомства, распространенном.

"Следователем Боровичского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новгородской области по факту обнаружения тел 9-летних мальчиков в водоеме проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что 12 марта в деревне Перелучи Боровичского района двое одноклассников не вернулись из школы домой. Спустя некоторое время тела детей обнаружили в местном водоеме. По предварительным данным, дети утонули", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, точная причина смерти детей будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. Сейчас следователи работают на месте происшествия.

По факту случившегося организовали проверку и сотрудники прокуратуры Новгородской области. "Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании в части надлежащей организации образовательного процесса обучающихся. Также будет проверена деятельность органов местного самоуправления по обеспечению организации безопасного доступа к водным объектам", - говорится в распространенном сообщении.