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КС принял к рассмотрению дело о досрочном увольнении военных для ухода за детьми

Жалобу подала сотрудница пограничного управления ФСБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ проверит на соответствие основному закону страны нормы закона "О воинской обязанности и военной службе", согласно которой с нее можно уволиться досрочно для ухода за несовершеннолетними детьми. Об этом говорится на сайте КС.

"Жалоба гражданки О. Н. Селиной на нарушение ее конституционных прав абзацем пятым подпункта "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Принята к рассмотрению", - говорится на сайте инстанции.

Согласно материалам дела, в суд обратилась сотрудница пограничного управления ФСБ Олеся Селина из Ростовской области, дочь которой болеет и нуждается в постоянном уходе. Селина воспитывает дочь одна и намеревалась уволиться со службы для того, чтобы ухаживать за ребенком, однако получила отказ от командования, а затем и от военных судов.

Суды сочли, что бывший супруг женщины участвует в воспитании ребенка по мере возможности, хотя и проживает в другом регионе, а также он не лишен родительских прав и поэтому основания для досрочного увольнения отсутствуют.

В своем обращении в КС Селина указывает, что увольнение было бы возможным в случае, если ее супруг был бы лишен родительских прав и отмечает, что фактически такое решение судов "вынуждает" ее бывшего супруга отказаться от этих прав и "разорвать родственные узы".

Кроме того, заявительница указывает, что оспариваемая ею норма закона о воинской службе неоднозначно трактуется судами при разбирательствах таких дел, так как она допускает отсутствие равноправия между гражданами. В доказательство этого она приводит судебную практику, где гражданина уволили с воинской службы по схожим основаниям.

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