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Суд в Крыму арестовал одного из участников "Хизб ут-Тахрир"

Еще один фигурант отправлен под домашний арест
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя в четверг арестовал одного из участников запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и отправил под домашний арест еще одного задержанного. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Одному из фигурантов из-за состояния здоровья суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 мая, второго заключил под стражу на тот же срок", - сказал собеседник агентства.

Сейчас в суде идут заседания по избранию меры пресечения еще двум фигурантам дела.

 

 

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