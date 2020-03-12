Суд в Крыму арестовал одного из участников "Хизб ут-Тахрир"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя в четверг арестовал одного из участников запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и отправил под домашний арест еще одного задержанного. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Одному из фигурантов из-за состояния здоровья суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 мая, второго заключил под стражу на тот же срок", - сказал собеседник агентства.

Сейчас в суде идут заседания по избранию меры пресечения еще двум фигурантам дела.