Один человек пострадал в ходе конфликта со стрельбой в Подмосковье

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Конфликт закончился стрельбой в Егорьевске, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о стрельбе у дома на Коломенском шоссе. "Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что по указанному адресу между группой лиц произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвел несколько выстрелов. В результате произошедшего один человек госпитализирован с телесными повреждениями", - сказала Петрова.

По ее словам, задержаны двое участников конфликта.

Полиция по данному факту проводит проверку по результатам которой будет принято процессуальное решение.