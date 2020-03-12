Суд Москвы продлил арест обвиняемым в госизмене Воробьеву, Лыхмусу, Васильеву и Валуеву

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы до 5 мая продлил арест бывшему помощнику полномочного представителя президента РФ Уральского федерального округа Александру Воробьеву, который является самым высокопоставленным чиновником, привлеченным к уголовной ответственности за госизмену. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко в четверг, арест на различные сроки по делам о госизмене продлен также Алексею Валуеву, Сергею Лыхмусу и Владимиру Васильеву.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей в отношении Валуева Алексея Васильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, на три месяца, а всего до восьми месяцев, то есть до 12 июня 2020 года. Рассмотренный материал не содержал гриф секретности, судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с удовлетворением судом соответствующего ходатайства, - сказала собеседница агентства. - Александру Воробьеву срок ареста продлен до 5 мая".

Кроме того, по словам Ксении Первовласенко, срок ареста до середины июня был продлен в отношении имеющего гражданство Эстонии и России жителя Печор Псковской области Сергея Лыхмуса. Еще одному обвиняемому по этой статье 51-летнему россиянину Владимиру Васильеву, задержанному в Забайкальском крае в августе прошлого года, а позже этапированному в Москву, арест продлен до 14 апреля.

По данным следователей ФСБ, фигуранты могли передавать за границу сведения, составляющие государственную тайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации или их представителей. Статья 275 УК РФ ("Государственная измена") предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Никто из фигурантов дела вину не признает. Все судебные заседания проходят в закрытом от СМИ и слушателей режиме в связи с наличием сведений, составляющих в материалах дела большинства обвиняемых гостайну и маркированных грифом "секретно" или "совсекретно".

Суть обвинений в отношении фигурантов правоохранительными органами, представителями надзорного ведомства или представителями защиты обвиняемых может быть раскрыта только после оглашения приговора. Все подследственные сейчас содержатся в столичном СИЗО "Лефортово".

В Москве за прошедшие два года Лефортовский суд и Московский городской суд избрали и продлили меру пресечения в отношении порядка 16 фигурантов дела, обвиняемых в госизмене и шпионаже.