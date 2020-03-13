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В Подмосковье горит гостиница на Волоколамском шоссе

Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м
Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Гостиница Moscow Country Club горит на Волоколамском шоссе в Подмосковье на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области в пятницу.

"В 00:25 поступило сообщение о пожаре в гостинице Moscow Country Club на 31-м километре Волоколамского шоссе в Красногорском районе. Огнем охвачено деревянное здание, а также крыша смежного с ним строения. Общая площадь - 1 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, на территории комплекса горит здание ресторана - площадью 700 кв. м, а также кровля гостиницы - 300 кв. м. "Людей в гостинице и ресторане не было", - сказали в главке.

На месте, как отметили в ГУ МЧС, работают пожарные. Информация о пострадавших не поступала.

Moscow Country Club - комплекс, на территории которого находятся резиденции для долгосрочной аренды, пятизвездочный отель, спортивный комплекс, гольф-поле международного уровня, а также несколько ресторанов и баров. Гольф-клуб основан в 1994 году, здесь прошел первый профессиональный турнир на первых 9 лунках.

В новость внесены изменения (02:38 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

 

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