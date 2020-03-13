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В Кузбассе автомобиль врезался в рекламный щит

В результате аварии погибли три человека

КЕМЕРОВО, 13 марта. /ТАСС/. Водитель иномарки не учел погодных условий и в гололед врезался в стойку рекламного щита в Прокопьевске, в результате ДТП на месте погиб он сам и двое его пассажиров. Авария произошла ночью в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Авария произошла 13 марта около 03:30 (23:30 мск четверга) в районе дома №51 по проспекту Шахтеров в городе Прокопьевске. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Crown не учел погодных и дорожных условий, не выбрал безопасную скорость движения и наехал сначала на снежный вал, а затем - на стойку рекламного щита. В результате аварии погибли три человека: водитель и два пассажира иномарки", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибших и обстоятельства ДТП. На месте работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Прокопьевску.

По данным Кемеровского гидрометцентра, на территории области отмечаются резкие перепады температур - от 14 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем, из-за чего на дорогах отмечается гололед.

Теги
РоссияКемеровская область
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