В КБР проверят информацию о превышении полномочий сотрудником ДПС при проверке документов

НАЛЬЧИК, 13 марта. /ТАСС/. Следователи в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) проводят доследственную проверку по факту распространения в средствах массовой информации о применении сотрудником полиции физического насилия при проверке документов у водителя. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами управления СК РФ по КБР инициировано проведение доследственной проверки по факту распространения в республиканских СМИ видеозаписи, на которой 12 марта сотрудник ДПС применяет физическое насилие в отношении водителя, остановленного им для проверки документов транспортного средства, а также изымает у него телефон, пытаясь удалить сделанную водителем видеозапись", - говорится в сообщении.

В ходе доследственной проверки следователями будет назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудника полиции, а также установлены все обстоятельства произошедшего.