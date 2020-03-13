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При попытке обмена валюты у москвича похитили около 2 млн рублей

Полиция по данному факту проводит проверку

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Столичная полиция устанавливает обстоятельства хищения почти 2 млн рублей у москвича при попытке обменять валюту в кафе в центре Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию 12 марта поступило сообщение от мужчины о хищении денег при обмене валюты в кафе на Мясницкой улице. "Установлено, что заявитель передал ранее неизвестным гражданам деньги в сумме 1,856 млн рублей. В процессе разговора двое из них - мужчины - скрылись с денежными средствами в неизвестном направлении", - сказали в пресс-службе.

Мужчина, поняв, что его обманули, задержал женщину, которая присутствовала на встрече и участвовала в похищении денег.

"Полиция по данному факту проводит проверку", - добавили в главке.

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Россия
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