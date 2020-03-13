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В Петербурге задержали 11 человек после конфликта в центре города

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали 11 человек после конфликта у здания торгового центра на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства 11 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Одному из участников инцидента потребовалась помощь медиков", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). По данным ведомства, конфликт произошел в четверг вечером.

В настоящее время полиция устанавливает всех участников инцидента и выясняет его причины.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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