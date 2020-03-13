Экс-зампред хабаровского правительства признал вину по делу о махинациях в лесной отрасли

ХАБАРОВСК, 13 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правительства Хабаровского края Василий Шихалев, являющийся фигурантом дела о махинациях в лесной отрасли, признал вину, дело будет рассматриваться в особом порядке. Об этом журналистам перед началом первого заседания по делу сообщил прокурор отдела управления Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе Константин Кургузов.

"Шихалев признал свою вину, заключил досудебное соглашение, дело будет рассматриваться в особом порядке", - сказал Кургузов.

Шихалев с 2013 года по 2018 год курировал лесную отрасль в регионе. В это время он оказывал протекцию компании "Азия лес", которую до конца ноября 2018 года возглавлял лесопромышленник Александр Пудовкин, незаконно получивший из федерального бюджета субсидии в размере более 1 млрд рублей, а также незаконно вырубивший лес на сумму более 9 млрд рублей. Бывшего чиновника обвиняют по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, экс-чиновник обеспечил незаконное предоставление деревообрабатывающему предприятию своего знакомого преференций по уплате арендных платежей за пользование лесными участками, существенно занизив их размер. Следствие полагает, что это нанесло федеральному бюджету ущерб в размере 77 млн рублей.

Шихалев находится под домашним арестом.

Пудовкина и Шихалева арестовали 20 марта 2019 года, в апреле под домашний арест отпустили Шихалева, в июле - Пудовкина. По этому же делу был арестован бывший чиновник Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Потапкин. По версии следствия, с 2016 по 2019 год он получил от руководителя компании "Азия лес" через счета организации и через посредника взятку в общей сумме более 78 млн рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения компанией субсидий по линии Мипропромторга. Экс-чиновника прошлым летом доставили из Москвы в Хабаровск, он заключен под стражу.