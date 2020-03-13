Жителя Калининграда оштрафовали на 1 млн рублей за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

КАЛИНИНГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Центральный районный суд Калининграда оштрафовал 46-летнего мужчину на 1 млн рублей за попытку дать взятку в 500 тыс. рублей сотруднику регионального управления ФСБ РФ. Об этом сообщает в пятницу сайт регионального следственного управления Следственного комитета.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий). Приговором суда Центрального района города Калининграда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в сентябре 2019 года сотрудники ФСБ обнаружили наркотики в квартире осужденного. Чтобы избежать ответственности, мужчина попытался дать оперативнику ФСБ взятку в 500 тыс. рублей. Во время совершения преступления оперативники его задержали.

В ходе предварительного следствия и в суде мужчина признал свою вину.