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Глава Кизлярского района Дагестана стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий

Ущерб от его действий составил 2,2 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Глава Кизлярского района Республики Дагестан Александр Погорелов подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, против него возбудили уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

"Уголовное дело в отношении Погорелова возбуждено по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, чиновник подозревается в том, что в период с 2012 года по 2015 год, будучи главой сельсовета Южный, составил и выдал 19 гражданам выписки из похозяйственных книг с ложными сведениями о том, что им на праве пожизненного-наследуемого владения принадлежат 19 земельных участков общей площадью более 13 тыс. кв. м.

"На основании этих выписок граждане оформили право собственности на эти земельные участки. В результате противоправных действий подозреваемого муниципальному образованию причинен ущерб в размере 2,2 млн рублей. В ходе следствия будут приняты все меры, направленные на возмещение причиненного ущерба", - отметил представитель следствия.

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