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Следователи выясняют причину пожара в лечебной колонии под Волгоградом

В пожаре погибли двое осужденных

ВОЛГОГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Следственный комитет проводит доследственную проверку, чтобы установить причину пожара в лечебной колонии под Волгоградом. Об этом сообщила в пятницу ТАСС старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области Наталия Рудник.

"Органами СК организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены причина и обстоятельства возгорания, а также точная причина смерти заключенных. По результатам комплекса мероприятий будет принято процессуальное решение", - сказала Рудник.

В пресс-службе регионального управления ФСИН ранее сообщали, что двое осужденных, больных тяжелыми заболеваниями, погибли при пожаре в лечебно-исправительной колонии в городе Урюпинске Волгоградской области. Пожар начался в ночь на 12 марта в комнате хранения личных вещей осужденных. После чего дым заполнил санитарную часть учреждения, в которой находились 14 человек. Все они были эвакуированы в изолированный участок медсанчасти. Площадь пожара составила 6 кв. метров.

По информации областного управления ФСИН, в результате отравления продуктами горения состояние здоровья двух тяжело больных осужденных преклонного возраста резко ухудшилось. Медицинские работники провели реанимационные мероприятия, но они результатов не дали. Осужденные умерли от отравления дымом.

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