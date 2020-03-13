В Подмосковье пресекли деятельность трех лабораторий по подделке документов для мигрантов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье семерых участников преступной группировки и пресекли работу трех лабораторий по подделке документов для мигрантов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, их доход за год превысил 10 млн рублей.

"В ходе проведенных мероприятий задержаны семь активных участников этнической ОПГ, причастных к организации незаконного пребывания более тысячи иностранных граждан на территории РФ", - сообщили в УФСБ.

Также пресекли деятельность трех лабораторий (помещений с набором необходимого оборудования, образцами печатей и бланков), из которых изъяли поддельные миграционные документы, печати и штампы для проставления в национальные паспорта иностранцев отметок о пересечении границы РФ. "Преступный доход этнической ОПГ за прошедший год составил более 10 млн рублей", - сообщили в УФСБ.

Деятельность группировки была пресечена сотрудниками ФСБ во взаимодействии с Главным управлением на транспорте МВД России. В группировку входят граждане России и уроженцы стран Среднеазиатского региона, которые создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов и бланков с целью организации незаконного въезда и пребывания граждан иностранных государств на территории Московского региона. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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