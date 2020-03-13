В Новгородской области соцработника подозревают в халатности

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Новгородской области возбудили уголовное дело против специалиста новгородского социально-реабилитационного центра. Ему вменяют халатность при социальном сопровождении семьи, в которой несколько месяцев избивали ребенка, говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу.

Как ТАСС сообщал ранее со ссылкой на региональное управление СК РФ, 5 июля 2019 года двухлетний мальчик попал в Новгородскую детскую областную клиническую больницу со множественными телесными повреждениями. Сосед, услышавший крик ребенка из другой квартиры, вызвал полицию. Как позже установил суд, житель Великого Новгорода с сентября 2018 года по июль 2019 года, проживая с сожительницей и ее сыном (2017 года рождения), систематически избивал ребенка, причиняя ему физические и психические страдания, мужчина был приговорен к 4 годам тюрьмы.

"Следственными органами СК РФ по Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) со стороны специалиста по социальной работе отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних ОАУСО "Новгородский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Подросток", являющейся куратором семьи пострадавшего мальчика", - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела в отношении новгородца, избивавшего ребенка, следователи установили, что специалист, курирующий семью мальчика, не исполнял свои обязанности. "Должным образом социальное сопровождение семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, посещение по месту жительства, обследование жилищно-бытовых условий семьи ребенка, над которой установлен социальный патронаж, должностным лицом центра социального обслуживания населения не проводилось", - отмечается в сообщении.