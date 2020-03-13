В Чебоксарах у 27 школьников и 7 взрослых выявили кишечную инфекцию

ТАСС, 13 марта. Признаки кишечной инфекции выявлены у 34 жителей Чебоксар, в том числе у 27 несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой министерства здравоохранения республики.

"На 13 марта за медицинской помощью с симптомами кишечного заболевания обратились 34 человека, из них 27 несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.

В четверг в Минздраве республики сообщили, что 20 человек - два преподавателя и 18 учеников чебоксарской школы № 50 - обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции. По информации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашии, жалобы на тошноту, рвоту и боли в животе у детей появились после приема пищи в школьной столовой накануне.

По данным министерства, 12 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, помещены в больницу скорой медицинской помощи. Еще 10 детей находятся на стационарном лечении в городской детской больнице номер 2. "Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, назначено лечение. При необходимости могут быть развернуты дополнительные койко-места", - уточнили в пресс-службе.

В пятницу чебоксарская школа номер 50 ввела досрочные каникулы после выявления у учеников признаков инфекции. "Детей, обучающихся в школе номер 50, отправили на досрочные каникулы. Они продлятся до 23 марта", - сообщили ТАСС в администрации города.

Министерство здравоохранения республики опровергло информацию из социальных сетей, где появились сообщения о том, что число обратившихся за помощью к медикам превысило 150 человек. "В сети появились сообщения о том, что в чебоксарской школе произошло массовое отравление и количество пострадавших составляет свыше 150 человек. Обращаем внимание, что данная информация недостоверна", - говорится в сообщении регионального Минздрава.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Чувашии уточняют причины группового заболевания. Проверку проводят уполномоченные органы при содействии медицинских работников.

В материал в 13:00 мск внесены изменения - добавлена информация о введении досрочных каникул в чебоксарской школе №50.