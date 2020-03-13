В Москве ветром повалено более 50 деревьев

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Более 50 деревьев повалены сильным ветром в различных округах Москвы, пострадали несколько человек, повреждены десять машин. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Всего в столице зафиксирован 51 случай падения деревьев: семь - на севере столицы, три - на востоке, 13 - на юго-востоке, четыре - на юге, два - на северо-западе, по 10 - на юго-западе и западе", - сказал собеседник агентства. В результате повреждены 10 машин.

В экстренных службах уточнили, что ушибы от падения веток деревьев получили несколько человек. Точное число обратившихся за медицинской помощью устанавливается.

В четверг управления МЧС по Москве и Московской области распространили экстренные предупреждения о сильном ветре, порывы которого могут достигать 25 м/с, он сохранится до 21:00.