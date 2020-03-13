{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Воронеже возбудили два дела о картельном сговоре в торгах "Ростелекома"

Менеджеры "Ростелекома" координировали действия некоторых участников торгов с помощью конфиденциальной информации

ВОРОНЕЖ, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области возбудили дело о картельном сговоре между участниками торгов ПАО "Ростелеком". В результате правонарушения бюджету региона был нанесен ущерб на 788 млн рублей в рамках реализации проекта "Информационная инфраструктура" (входит в нацпроект "Цифровая экономика"). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

"Возбуждено дело по признакам наличия картельного соглашения между участниками торгов, проводимых ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении.

Как полагают в УФАС по региону, 9 апреля 2019 года "Ростелеком" разместил извещение о проведении открытого запроса котировок на право заключения договора на строительство в Воронежской области линий связи по федеральному проекту "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ" с начальной ценой контракта более 901,2 млн рублей.

Заявки подали 13 компаний, восемь из них победили и поровну разделили между собой общую сумму договора, которая составила 112,6 млн рублей. При этом должностные лица ПАО "Ростелеком" координировали отдельных участников торгов и создавали для них преимущества с помощью конфиденциальной информации. По данным УФАС, из-за сговора бюджет региона не получил 788 млн рублей.

По сообщению пресс-службы ведомства, дело возбуждено по пункту 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции ("Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов, которые могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах").

В свою очередь ГУ МВД по Воронежской области 19 февраля возбудило уголовное дело по части  2 статьи 178 Уголовного кодекса ("Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения").

Семь представителей коммерческих организаций и два должностных лица "Ростелекома" были задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы
Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС