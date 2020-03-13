В Воронеже возбудили два дела о картельном сговоре в торгах "Ростелекома"

ВОРОНЕЖ, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области возбудили дело о картельном сговоре между участниками торгов ПАО "Ростелеком". В результате правонарушения бюджету региона был нанесен ущерб на 788 млн рублей в рамках реализации проекта "Информационная инфраструктура" (входит в нацпроект "Цифровая экономика"). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

"Возбуждено дело по признакам наличия картельного соглашения между участниками торгов, проводимых ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении.

Как полагают в УФАС по региону, 9 апреля 2019 года "Ростелеком" разместил извещение о проведении открытого запроса котировок на право заключения договора на строительство в Воронежской области линий связи по федеральному проекту "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ" с начальной ценой контракта более 901,2 млн рублей.

Заявки подали 13 компаний, восемь из них победили и поровну разделили между собой общую сумму договора, которая составила 112,6 млн рублей. При этом должностные лица ПАО "Ростелеком" координировали отдельных участников торгов и создавали для них преимущества с помощью конфиденциальной информации. По данным УФАС, из-за сговора бюджет региона не получил 788 млн рублей.

По сообщению пресс-службы ведомства, дело возбуждено по пункту 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции ("Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов, которые могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах").

В свою очередь ГУ МВД по Воронежской области 19 февраля возбудило уголовное дело по части 2 статьи 178 Уголовного кодекса ("Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения").

Семь представителей коммерческих организаций и два должностных лица "Ростелекома" были задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий.