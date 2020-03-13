СК задержал еще четырех полицейских, бравших у водителей взятки на трассе "Кавказ"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Следователи задержали еще четверых сотрудников полиции, входящих в преступное сообщество в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, задержаны инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Андрей Ионов, Виталий Пицык, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный.

Их подозревают в участии в преступном сообществе и получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2016 года по 2020 год фигуранты получали взятки на стационарном посту ДПС "Успенский" на автодороге федерального значения Р-217 "Кавказ" за то, что, в частности, обеспечивали беспрепятственный проезд машин, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.

Ранее следствием были задержаны 11 соучастников по делу: начальник ОРО оперативно-разыскной части (ОРЧ) (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Дмитрий Фролов, бывший начальник отделения №6 (дислокация в Армавире) оперативно-разыскного отдела ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Руслан Скопенко, бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам этого отделения Роман Гриненко, начальник ОМВД России по Успенскому району Андрей Новиков, начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району Михаил Баканов, начальник ГИБДД ОМВД России по Успенскому району Илья Макаренко, командир отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Успенскому району Сергей Бочкарев и подчиненные ему инспекторы указанного подразделения - Максим Максимов, Дмитрий Плехов, Сиртаки Тосунов, Евгений Акимов. Все они арестованы.