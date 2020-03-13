СК возбудил дело из-за долгов по зарплате рабочим брянского завода

ТАСС, 13 марта. Уголовное дело возбуждено по факту долгов по зарплате перед работниками Новозыбковского машиностроительного завода в Брянской области, сумма которых превысила 52 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального следственного управления.

"Следственными органами СК РФ по Брянской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы"). Руководством АО "Новозыбковский машиностроительный завод" работникам предприятия не выплачивалась заработная плата, в связи с чем в организации образовалось задолженность по указанным платежам на сумму более 52 млн рублей", - отмечается на сайте.

По данным пресс-службы регионального следственного управления, зарплату на заводе не выплачивали с 1 августа 2019 года по настоящее время.

"Следователи будут добиваться полного погашения задолженности перед работниками предприятия", - отметили в пресс-службе.

Новозыбковский машиностроительный завод основан в 1970 году в городе Новозыбкове Брянской области, с 2012 года является акционерным обществом (АО "НМЗ"). Завод специализируется на выпуске железнодорожных грузовых вагонов различных модификаций, крупнотоннажных индукционных печей и сварочных агрегатов.