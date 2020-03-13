Источник: мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На 1-й Мясниковской улице на двигавшийся автомобиль упало дерево из-за сильного ветра. В результате происшествия водитель машины потерял сознание и врезался в припаркованный автомобиль, от полученных травм он погиб", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дерево пробило крышу машины. После этого автомобиль продолжал движение, он остановился, врезавшись в другую машину.

Также из-за упавших веток деревьев в Москве получили травмы два человека. Всего в Москве ветер повалил более 50 деревьев, большинство из них на юго-востоке, западе и юго-западе столицы. Повреждены 10 машин.

В четверг управления МЧС по Москве и Московской области распространили экстренные предупреждения о сильном ветре, порывы которого могут достигать 25 м/с, он сохранится до 21:00.