Женщина доставлена в больницу после падения на нее рекламной вывески на востоке Москвы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Женщина доставлена в больницу в Москве после падения на нее рекламной вывески от порыва ветра на востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа.

"У торгового центра <…> на 34-летнюю женщину упала рекламная вывеска, она в сознании, чувствует себя сейчас нормально. У нее небольшое рассечение", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавшую госпитализировали в больницу № 15.

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе связи с сильным ветром в пятницу. Синоптики предупреждают о сильном ветре, местами с порывами до 20-25 м/с, в период до 21:00 в столичном регионе.