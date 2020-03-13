Три районных суда в Москве проверяют из-за сообщений с угрозой взрыва

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Анонимные сообщения о заложенном взрывном устройстве пришли в Басманный, Коптевский и Головинский суды Москвы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"Специалисты проверяют сообщения о "минировании" Басманного, Коптевского и Головинского судов", - рассказал собеседник агентства. По его данным, из здания Басманного суда эвакуировано около 50 человек.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".