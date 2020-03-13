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Два торговых центра в Подмосковье проверяют после сообщений о "минировании"

Специалисты проверяют ТЦ "Вегас" и ТЦ "Чайка Таун" в Ленинском городском округе

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Два торговых центра в Ленинском городском округе Подмосковья проверяют после анонимных сообщений с угрозой взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах в пятницу.

"Поступили анонимные сообщения о минировании ТЦ "Вегас" и ТЦ "Чайна Таун" в Ленинском городском округе. Специалисты проверяют здания", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" десяти московских судов, из которых в этой связи была проведена эвакуация.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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