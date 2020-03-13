Число пострадавших от ветра в Подмосковье выросло до четырех

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате сильного ветра в Московской области увеличилось до четырех, среди них один ребенок. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"Травмы при падении деревьев и шатких конструкций от сильного ветра получили один ребенок и трое взрослых. Всем им оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства. Всего в Подмосковье повалено почти 100 деревьев, повреждено 29 автомобилей.

Еще более 120 деревьев повалено в Москве. В столице погиб один мужчина, на машину которого упало дерево. Еще двое госпитализированы - мужчина и девушка. На мужчину упала ветка дерева, на девушку - рекламный щит возле торгового центра "Петровский" в Новогирееве.

По факту гибели человека проверку проводят следователи московского управления СК.