В Татарстане водитель автобуса умер за рулем

КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Автобус с водителем, потерявшим сознание из-за острой сердечной недостаточности, попал в ДТП в Татарстане. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В 07:37 мск в городе Азнакаево, улица Шоссейная, дом 2, на регулируемом перекрестке улиц Лениногорский тракт - Гагарина водитель автобуса "Волгабус" 1962 года рождения, житель города Азнакаево, двигаясь по улице Гагарина в направлении улицы Лениногорский тракт, внезапно потерял сознание в связи с острой сердечной недостаточностью, совершил наезд на препятствие [ограждение] с последующим наездом на стоящие транспортные средства - KIA Sportage и Skoda Rapid, - сказала собеседница агентства.

Водитель автобуса умер, уточнила она.