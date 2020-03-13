{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Татарстане водитель автобуса умер за рулем

Автобус врезался в ограждение и наехал на два автомобиля

КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Автобус с водителем, потерявшим сознание из-за острой сердечной недостаточности, попал в ДТП в Татарстане. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В 07:37 мск в городе Азнакаево, улица Шоссейная, дом 2, на регулируемом перекрестке улиц Лениногорский тракт - Гагарина водитель автобуса "Волгабус" 1962 года рождения, житель города Азнакаево, двигаясь по улице Гагарина в направлении улицы Лениногорский тракт, внезапно потерял сознание в связи с острой сердечной недостаточностью, совершил наезд на препятствие [ограждение] с последующим наездом на стоящие транспортные средства - KIA Sportage и Skoda Rapid, - сказала собеседница агентства.

Водитель автобуса умер, уточнила она.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
В Москве 40 детей эвакуировали из детсада из-за короткого замыкания
Всего из здания эвакуировали 50 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС