Во Франции произошел взрыв на заводе

ТАСС, 13 марта. Взрыв прогремел в пятницу на заводе компании Saipol неподалеку от города Руан (департамент Приморская Сена) на северо-западе Франции. Как сообщила радиостанция France Bleu, на предприятии начался пожар.

По ее данным, работники предприятия были эвакуированы. Как указала префектура департамента в Twitter, на место прибыли пожарные, установлен 500-метровый периметр безопасности.

Завод имеет европейскую классификацию Seveso, что означает наличие на предприятии опасных для человека веществ. Классификация была введена после диоксиновой катастрофы на химическом заводе в итальянском городе Севезо в 1976 году.