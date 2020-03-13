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Германия выдала России обвиняемого в бандитизме и более 20 грабежах и разбойных нападениях

Речь идет о гражданине Молдавии Василии Иордаке

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Гражданин Молдавии, обвиняемый в бандитизме и более 20 грабежах и разбойных нападениях, экстрадирован из Германии в Россию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Германия экстрадировали в Россию гражданина Республики Молдова Василия Иордаке, - сообщили в пресс-службе. - По версии следствия, в марте 2009 года Иордаке вступил в устойчивую организованную вооруженную группу. С 3 мая 2012 по 19 октября 2016 года участники банды совершили не менее 20 грабежей и разбойных нападений на частные домовладения на территории Москвы и Московской области".

Участники группы приобрели четыре единицы огнестрельного оружия, боеприпасы к ним и приспособление для бесшумной стрельбы. Иордаке скрылся и был объявлен в розыск. В мае 2019 года он был задержан. Фигурант обвиняется по ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм"), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).

Теги
ГерманияРоссияМолдавия
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