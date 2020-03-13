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В Екатеринбурге сел "заминированный" борт из Петербурга

Самолет совершил посадку в аэропорту прилета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" пассажирский самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, в настоящее время он совершил посадку в аэропорту Кольцово. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Поступило анонимное сообщение о минировании. Самолет готовится сесть в аэропорту прилета", - сказал собеседник агентства.

По данным портала Flightradar, рейс совершил посадку.

В новость были внесены изменения (17:03 мск) - изменен заголовок и лид, добавлена информация в третьем абзаце.

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РоссияСанкт-ПетербургСвердловская область
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