В Екатеринбурге сел "заминированный" борт из Петербурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" пассажирский самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, в настоящее время он совершил посадку в аэропорту Кольцово. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Поступило анонимное сообщение о минировании. Самолет готовится сесть в аэропорту прилета", - сказал собеседник агентства.

По данным портала Flightradar, рейс совершил посадку.

В новость были внесены изменения (17:03 мск) - изменен заголовок и лид, добавлена информация в третьем абзаце.