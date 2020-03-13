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На Сахалине 11 человек предстанут перед судом по делу о краже нефти на 20 млн рублей

Нефтяники помогали подозреваемым похищать нефть прямо с магистрального трубопровода

ТАСС, 13 марта. Уголовное дело о хищении в Сахалинской области нефти на 20 млн рублей направлено в суд. Об этом сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 11 обвиняемых в хищении нефти на территории Ногликского района. Установлено, что в общей сложности злоумышленниками похищено около тысячи тонн сырой нефти. В результате ее перепродажи ими получен незаконный доход в размере свыше 20 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ногликский районный суд Сахалинской области для рассмотрения по существу", - сказала Волк.

В организации преступления обвиняют 60-летнего жителя областного центра. По версии следствия, работники нефтедобывающего предприятия сообщали ему время, когда можно было беспрепятственно подъехать к магистральному нефтепроводу. Затем другие участники группы приезжали на грузовиках и наполняли цистерны нефтью. Похитители либо сразу доставляли нефть покупателям, либо хранили ее в специальных емкостях на заброшенных складах в разных районах области.

Кроме того, подозреваемые зарегистрировали две фирмы по продаже горюче-смазочных материалов, где оформляли необходимые документы для придания криминальным сделкам легального статуса.

Волк сообщила, что следователи возбудили шесть уголовных дел по статьям "Кража" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", которые были соединены в одно производство.

Теги
РоссияСахалинская область
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