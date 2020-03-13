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Задержан таксист, укравший чемодан с одеждой на 100 тыс. рублей у пассажирки во Внуково

Водитель сознался в краже, похищенное изъято

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Водитель такси украл чемодан с одеждой на 100 тыс. рублей, принадлежащий пассажирке аэропорта Внуково. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Женщина обратилась в дежурную часть полиции в аэропорту Внуково и попросила найти потерянный на площади аэропорта чемодан с вещами, приобретенными ею за границей. "Ущерб составил свыше 100 тыс. рублей. Сотрудники транспортной полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен момент преступления. На записях видно, как на забытый чемодан обращает внимание мужчина, а потом, выждав какое-то время, забирает его и кладет в багажник такси. Стражи порядка установили номер автомобиля, водитель которого присвоил имущество заявительницы", - рассказали в полиции.

По номеру оперативники быстро вычислили водителя, им оказался житель столицы 1961 года рождения. В содеянном он сознался. Похищенное изъято.

В отношении водителя такси возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ).

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