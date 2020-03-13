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СМИ: информация о пользователях утекала в Google с сайтов японских госорганов

По данным газеты "Yomimuri", это произошло из-за ошибки сотрудников правительственных учреждений

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Как минимум 12 японских правительственных учреждений использовали программное обеспечение Google, которое отправляло информацию об интернет-активности посетителей правительственных веб-сайтов на серверы американской компании без ведома японских чиновников. Как сообщает газета "Yomimuri", 7 из 12 учреждений уже прекратили использование данного программного обеспечения.

В конце февраля "Yomimuri" совместно с компанией DataSign проверила веб-сайты 35 японских правительственных учреждений, включая веб-сайты секретариата кабинета министров, 11 министерств, двух агентств и прочих правительственных организаций. В ходе расследования выяснилось, что программное обеспечение Google, используемое для анализа посещений веб-сайтов правительственных органов, подключалось к посетителям и передавало историю поиска и список веб-сайтов, которые они посетили, компании Google.

Как объясняет издание, это произошло из-за ошибки сотрудников правительственных учреждений, которые при установке Google Analytics разрешили разместить на своем веб-сайте рекламу американской компании, тем самым предоставив ей доступ к данным пользователей. В секретариате кабинета министров изданию пояснили, что компания, которой по контракту фактически был отдан на откуп анализ данных правительственного веб-сайта, использовала данную функцию программы по своему усмотрению. В Министерстве сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии разъяснили, что они не очень хорошо понимали, как работает данная функция.

Функция монетизации рекламы, размещаемой Google, активно используется СМИ и YouTube для извлечения прибыли от посещаемости веб-сайтов или просмотров видео. Однако японским государственным органам запрещено извлекать прибыль подобным образом.

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