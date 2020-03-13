Самолет, на борту которого находился футболист Сала, развалился в воздухе

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Легкомоторный самолет PA 46 Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, начал разваливаться в воздухе после того, как пилот потерял управление машиной. Об этом говорится в тексте итогового доклада об обстоятельствах произошедшего в прошлом году крушения, который опубликовала в пятницу британская Комиссия по расследованию авиационных происшествий (AIBB).

"Пилот потерял управление самолетом, выполняя поворот в ручном режиме. После этого самолет начал разваливаться в воздухе, маневрируя на скорости, которая существенно превышала скорость, предусмотренную для этого конструкцией", - сказано в документе. Пилот мог осуществить опасный маневр из-за сложных погодных условий.

В AIВВ также отмечают, что пилот Дэвид Ибботсон скорее всего отравился угарным газом, как и Сала, в случае с которым этот факт подтвержден результатом посмертной экспертизы. На борту самолета не было датчика углекислого газа.

В докладе отмечается, что полет осуществлялся с многочисленными нарушениями норм безопасности. У Ибботсона не было необходимой лицензии, и он также не проходил курсов пилотирования в темное время суток.

Легкомоторный PA 46 вылетел 21 января 2019 года из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе острова Гернси. Обломки самолета были обнаружены на морском дне 3 февраля в результате поисковой операции, которую сотрудники частной компании, нанятые родственниками аргентинца, проводили совместно с AIBB. В итоге тело Салы было поднято со дна Ла-Манша, однако останков пилота среди обломков спасатели не обнаружили.

Выступавший ранее за французский клуб "Нант" Эмилиано Сала перешел в "Кардифф" во время зимнего трансферного окна. Он вошел в состав валлийского клуба 19 января. Его новый контракт был заключен на 3,5 года.