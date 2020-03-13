В Находке на топливном складе произошла разгерметизация емкости с мазутом

ТАСС, 13 марта. Разгерметизация емкости с мазутом объемом 3 тыс. кубометров произошла на топливном складе котельной в Находке в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"На топливном складе котельной произошла разгерметизация емкости с топочным мазутом объемом около 3 тыс. кубометров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, принимаются меры для ликвидации утечки и разлива мазута из емкости. Группировка, работающая на месте ЧП, увеличивается, проводятся работы по обваловке территории и откачка мазута в другие емкости.

"На работу котельной аварийное происшествие не повлияло. Она работает в штатном режиме", - отметили в МЧС.