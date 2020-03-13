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Одного человека похитили в ходе конфликта со стрельбой в ингушском селе

Злоумышленники передвигались на двух автомобилях

МАГАС, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства конфликта со стрельбой в селении Экажево (Ингушетия), в результате которого один человек убит, двое пострадали и один похищен. Об этом сообщили журналистам в МВД по региону.

"По предварительным данным, сегодня около 16:50 на ул. Арапиева с. п. Экажево между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого его участники применили огнестрельное оружие. В результате от полученных ранений на месте происшествия скончался один человек, еще один похищен злоумышленниками, передвигавшимися на автомобилях Lada Granta и Hyundai Solaris. При попытке прекратить противоправные действия участников конфликта с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан пострадали двое полицейских, незамедлительно выехавших на место происшествия после получения информации. Они госпитализированы в медучреждение с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, один из пострадавших получил ранение в ногу из травматического пистолета. В региональном МВД отметили, что в настоящее время ситуация находится под контролем правоохранительных органов, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию причастных лиц.

Источник в медицинских кругах региона сообщил в свою очередь, что пострадавшие полицейские находятся в среднем состоянии. "Двое поступили в республиканскую клиническую больницу. Состояние средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что причиной конфликта мог стать давний спор.

В новость были внесены изменения (20:43) - добавлена информация о сотоянии пострадавших полицейских. 

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