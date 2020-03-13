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В США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами на $26 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что Денис Сотников продавал фальшивые ценные бумаги инвесторам

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в пятницу предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову, проживающему в штате Флорида. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулирующего органа.

Иск подан в федеральный окружной суд в штате Нью-Джерси. Комиссия утверждает, что Сотников продавал фальшивые ценные бумаги инвесторам в США. Им якобы был нанесен ущерб в размере не менее $26 млн долларов. В заявлении не уточняется, где сейчас находится Сотников.

В исковом заявлении утверждается, что часть средств, полученных в результате незаконных действий Сотникова, могла получить его супруга Наталья Мазитова, проживающая во Флориде. Комиссия называет и ее россиянкой.

Прокуратура в Нью-Джерси заявила, что Сотников задержан и предстал перед судом.

ТАСС пока не располагает комментарием посольства РФ.

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