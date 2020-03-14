Источник: уголовное дело возбудили после перестрелки в ингушском селе

МАГАС, 14 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после перестрелки между представителями двух тейпов (родов) в селе Экажево Назрановского района Ингушетии, в результате которой один человек был убит, одного похитили, двух полицейских ранили. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказал собеседник ТАСС.

Как сообщила в пятницу пресс-служба МВД по региону, в селении Экажево произошел конфликт со стрельбой, в результате которого один человек был убит, двое пострадали, и одного похитили. В региональном МВД отметили, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершенному преступлению.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что причиной конфликта мог стать давний спор.