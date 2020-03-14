Под Керчью столкнулись рейсовый автобус и легковушка

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один пострадал в результате лобового столкновения легкового автомобиля Chevrolet с автобусом, следовавшим по маршруту Пятигорск - Евпатория, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"На автодороге Симферополь - Керчь недалеко от поворота на село Уварово произошло ДТП. Столкнулись автомобиль Chevrolet и рейсовый автобус маршрута Пятигорск - Евпатория. В результате ДТП водитель Chevrolet погиб. В рейсовом автобусе пострадала женщина. Ей на месте оказана необходимая помощь. Приняты меры по ее доставке в больницу", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с рейсовым автобусом. Автобус, рассчитанный на 28 пассажиров, был заполнен.

Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства случившегося.