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Самолет американской авиакомпании запрашивал аварийную посадку на Камчатке

На борту рейса Лос-Анджелес - Токио сработала пожарная сигнализация. Однако в итоге экипаж принял решение не совершать посадку в аэропорту Елизово

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 марта. /ТАСС/. Пассажирский Boeing американской авиакомпании Polar Air Cargo, выполняющий рейс по маршруту Лос-Анджелес - Токио, утром в субботу делал запрос об аварийной посадке в аэропорту Елизово на Камчатке, но в итоге продолжил свой полет. Об этом ТАСС сообщила директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Елизово Юлия Отраднова.

По данным сервиса Flightradar24, в это время над Камчаткой пролетал Boeing 747-46N авиакомпании Polar Air Cargo. Позднее, согласно сервису, он совершил посадку на острове Симия (Shemya), входящем в группу Алеутских островов (США).

"По данным наших служб, на борту, выполняющем рейс по маршруту Лос-Анджелес - Токио, сработала пожарная сигнализация. Экипаж Boeing делал запрос на посадку в аэропорту Елизово, но решение о посадке экипажем лайнера в итоге принято не было. По имеющейся у нас информации, борт продолжил свое движение", - рассказала ТАСС Юлия Отраднова.

Ранее ТАСС сообщал, что утром в субботу четыре самолета не смогли приземлиться в аэропорту Елизово на Камчатке по метеоусловиям. Полуостров находится в зоне влияния тихоокеанского циклона. Сейчас на юге Камчатки метель, юго-восточный штормовой ветер до 20 м/с, температура воздуха около нуля.

Теги
СШАРоссияКамчатский край
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