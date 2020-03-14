В Томской области горит ангар цеха по переработке мяса

ТАСС, 14 марта. Пожар начался в ангаре по переработке мяса в Томской области на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 23:13 [мск] в пожарно-спасательную службу МЧС России по Томской области поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном ангаре на улице Героев Чубаровцев. В ангаре расположен цех по переработке мяса. Пожар локализован в 01:20 [мск] на площади 1000 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, пожару был присвоен повышенный уровень сложности. На месте работают около 20 единиц техники и 60 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.