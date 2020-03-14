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Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем

В ДТП погибли два человека, трое получили травмы

ТАСС, 14 марта. Два человека погибли, трое пассажиров получили травмы при столкновении на железнодорожном переезде во Владимирской области пассажирского поезда сообщением Кинешма - Москва с легковым автомобилем, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону в субботу утром.

"По предварительной информации, на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда и автомобиля Hyundai. В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир погибли на месте, пассажиры 2006, 2003 и 2002 годов рождения были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе ведомства, на момент аварии движение поездов на участке в Киржачском районе было приостановлено, после чего восстановлено в течение 40 минут. В связи с ДТП проводится проверка.

Теги
РоссияВладимирская область
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