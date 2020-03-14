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В МВД заявили, что волну "групп смерти" в интернете для детей и подростков удалось сбить

В МВД также выразили особую обеспокоенность распространением в интернете материалов, вовлекающих подростков в различные сообщества, которые оправдывают насильственные действия по отношению к сверстникам и педагогам

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. МВД России удалось наладить выявление "групп смерти" в интернете для детей и подростков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства, отвечая на соответствующий запрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал "мразями и уродами" организаторов "групп смерти" в социальных сетях, провоцирующих подростков на суицид. 26 февраля на коллегии МВД РФ он заявил о том, что радикалы и организаторы "групп смерти", которые пропагандируют уголовную субкультуру и склоняют подростков к самоубийствам, к совершению правонарушений в интернете, должны понести заслуженное наказание. По словам президента, вопросы профилактики преступности имеют большое значение, особенно среди молодежи.

"Принятыми мерами в значительной степени удалось стабилизировать <...> ситуацию по линии пресечения противоправной деятельности лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, сгладить ее злободневность и общественный резонанс", - сказали в пресс-центре министерства.

В МВД также выразили особую обеспокоенность распространением в интернете материалов, вовлекающих подростков в различные сообщества, которые оправдывают насильственные действия по отношению к сверстникам и педагогам. "С использованием сетевых ресурсов в минувшем году совершено более половины от общего количества зарегистрированных преступлений экстремистской направленности", - уточнили в пресс-центре.

Подразделения МВД выявляют интернет-ресурсы, содержащие экстремистский контент. В настоящее время в ходе мониторинга министерством поставлено на контроль более 2 тыс. интернет-ресурсов, в том числе групп в соцсетях, распространявших материалы деструктивного содержания.

Всего судами признаны экстремистскими более 5 тыс. материалов, из них 193 в прошлом году включены в соответствующий федеральный список. Кроме того, в 2019 году Роскомнадзор ограничил доступ к более чем 84 тыс. интернет-страниц по материалам, полученным от подразделений по противодействию экстремизму.

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