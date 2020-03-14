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Кризис на Украине
Обновлено 

СМИ: три человека ранены в результате ночного обстрела Горловки

Среди пострадавших - 14-летний ребенок

ДОНЕЦК, 14 марта. /ТАСС/. Три мирных жителя получили ранения этой ночью в результате обстрела с украинской стороны. Об этом в субботу сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

"В результате ночного обстрела Горловки ранения получили три человека", - цитирует ДАН главу администрации города Ивана Приходько.

По его словам, пострадала супружеская пара. У мужчины диагностировано осколочное непроникающее ранение лба, у женщины - осколочные ранения грудной клетки и левого локтевого сустава. Третий раненый - 14-летний ребенок, у него осколочное непроникающее ранение головы.

Оперативная группа Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрелов.

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