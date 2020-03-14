После перестрелки в ингушском селе возбудили еще одно уголовное дело

МАГАС, 14 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по факту перестрелки между представителями двух тейпов (родов) в селе Экажево Назрановского района Ингушетии, где один человек был убит, один похищен, двое полицейских ранены. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 13 марта около 17:00 мск в сельском поселении Экажево Назрановского муниципального района республики в салоне автомобиля Hyundai Solaris с огнестрельным ранением было обнаружено тело 55-летнего местного жителя. Во время выезда сотрудников полиции на место ЧП неизвестный из другого автомобиля Hyundai Solaris выстрелил в полицейских. "Сотрудниками полиции было осуществлено преследование указанного лица, во время задержания преследуемый и собравшиеся на месте несколько неустановленных лиц применили насилие с использованием огнестрельного травматического оружия в отношении сотрудников полиции, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести, а одному из них огнестрельное ранение. Потерпевшие доставлены в лечебное учреждение", - уточнили в пресс-службе.
Как отмечается, по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц их совершивших.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что причиной конфликта мог стать давний спор.