После перестрелки в ингушском селе возбудили еще одно уголовное дело

МАГАС, 14 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по факту перестрелки между представителями двух тейпов (родов) в селе Экажево Назрановского района Ингушетии, где один человек был убит, один похищен, двое полицейских ранены. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 13 марта около 17:00 мск в сельском поселении Экажево Назрановского муниципального района республики в салоне автомобиля Hyundai Solaris с огнестрельным ранением было обнаружено тело 55-летнего местного жителя. Во время выезда сотрудников полиции на место ЧП неизвестный из другого автомобиля Hyundai Solaris выстрелил в полицейских. "Сотрудниками полиции было осуществлено преследование указанного лица, во время задержания преследуемый и собравшиеся на месте несколько неустановленных лиц применили насилие с использованием огнестрельного травматического оружия в отношении сотрудников полиции, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести, а одному из них огнестрельное ранение. Потерпевшие доставлены в лечебное учреждение", - уточнили в пресс-службе.

Как отмечается, по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц их совершивших.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что причиной конфликта мог стать давний спор.